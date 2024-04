Fã venezuelana vem ao Brasil para ver o Jonas Brothers: 'Gastei R$ 5 mil'

Venezuelana viaja para o Brasil para ver o Jonas Brothers Imagem: MIlena Casaca/ Splash UOL

Vestida como Demi Lovato em Camp Rock, Bianca Gil, 22, veio do Rio. Questionada sobre a maior loucura que cometeu pelo trio, ela disse: "Ter vindo pra São Paulo, estou muito falida", brincou, sem saber ao certo quanto gastou.

Fã se vestiu como Demi Lovato em Camp Rock Imagem: Milena Casaca/Splash UOL

Dividindo o mesmo nome e a paixão por Jonas Brothers, as primas Beatriz, 25 e 26, atravessaram a cidade de São Paulo fantasiadas. Criativas, elas customizaram o próprio look. "Vim lá do Tatuapé [estação de metrô] fantasiada, recebi olhares das pessoas pensando 'Essas malucas aí'".

As primas Beatriz animadas para ver o show do Jonas Brothers Imagem: Milena Casaca/Splash UOL

Laura Ortega, 22, é apaixonada pelo grupo desde 2009. "Tem muita música que sou apaixonada desde pequena, eu sonho com isso desde pequenininha. Eu vim com várias amigas, fiz novas amizades por causa do show."