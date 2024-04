Sergio Hondjakoff diz estar em 'estado remissivo' do vício em drogas

Hondjakoff disse que parou de usar maconha. No vídeo, o ator explica que "sempre foi maconheiro", mas agora deixou de fumar e tem gostado da forma como tem se sentido. "Sempre fui maconheiro adepto, mas agora estou de boa, estou gostando da minha cognição, minha memória está melhor, estou suave. Ainda te digo mais, tenho que fazer exame toxicológico daqui a três dias, já pensou se dá positivo para alguma substância. Sou interditado pelo Ministério Público".

Na legenda, o ator destacou a importância de "está limpo" e não voltar a usar drogas independentemente do que acontecer. "Não importa o quão dolorosas as tragédias da vida possam ser para nós, uma coisa é certa: não temos que usar aconteça o que acontecer. Devemos estar preparados para aceitar que as realidades da vida não se vão só porque estamos limpos. Hoje eles podem se orgulhar de nós, é uma sensação boa sabermos que, além de sermos úteis aos outros como adictos em recuperação, também temos valor com, seres humanos".