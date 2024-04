Rafael Ilha é condenado por uso de expressões racistas e homofóbicas

Defesa de Cristiano recebeu com satisfação o resultado do julgamento. "O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem por histórico coibir esse tipo de prática lamentável de forma exemplar, o que não foi diferente no caso em tela", diz nota assinada pelos advogados Natália Gonçalves e Thiago Gurgel.

Procurado por Splash, o advogado de Rafael Ilha não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Ofensas

Ex-Polegar foi condenado por responder às interações de Cristiano, durante uma live, com "diversas injúrias raciais e homofóbicas". O episódio aconteceu no dia 18 de abril de 2020.