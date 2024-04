Ator de 'Todo mundo odeia o Chris' celebra sucesso no Brasil: 'Sou famoso!'

Vincente Martella, ator e dublador que interpretou Greg no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", disse que o fãs brasileiros são os mais apaixonados. Em entrevista ao programa "The Noite", do SBT, Martella disse que ainda se surpreende com a fama de seu personagem no Brasil.

Com 'Todo Mundo Odeia o Chris' os fãs brasileiros são os mais apaixonados, mas quando trabalho com desenho animado nos Estados Unidos, as pessoas vêm falar comigo porque são fãs desse desenho e gostam muito do meu trabalho. Mas esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo o que eu já vivi de uma forma muito boa, então é tudo muito especial e incrível Vincent Martella

O que ele disse

No papo com o apresentador Danilo Gentili, Martella disse que começou a trabalhar em 'Todo Mundo Odeia o Chris' quando tinha 12 anos. "Trabalhei lá até quase meus 18 anos!", afirmou.