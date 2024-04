Como condenação máxima de armeira por morte de diretora pode afetar Baldwin

Testemunhas da defesa de Hannah afirmaram que Baldwin não fez todo o treinamento necessário para manusear armas no set. O temperamento "descontrolado" do artista também foi apontado como algo que complicou as gravações.

A defesa de Hannah alegou que o ator controlava o set e violou regras de segurança básicas no manuseio de armas. A acusação busca condená-lo por homicídio culposo, por supostamente não garantir que a arma não estava carregada com balas.

Baldwin alega que confiou nos profissionais contratados para manusear as armas, e que estes lhe garantiram que o revólver usado para ensaiar a cena não estava carregado.

O que aconteceu

Em março, Gutierrez, 27, foi considerada culpada de homicídio culposo. Ela carregou uma munição verdadeira por engano em um revólver que Baldwin estava usando no set de filmagens em Santa Fé, no Estado norte-americano do Novo México.

"Você transformou uma arma segura em uma arma letal", disse a juíza Mary Marlowe Sommer para Gutierrez ao apresentar a sentença.