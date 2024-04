Naiara Azevedo está namorado piloto de helicóptero, diz jornal

Naiara e Bruno foram vistos em uma roda de oração de mãos dadas. Em outro trecho, apareceram se beijando.

No ano passado, a cantora denunciou o ex-marido e ex-empresário Rafael Cabral pela Lei Maria da Penha. "Já tinha sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a patrimonial foi meu gatilho, onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar", disse ela em entrevista ao Fantástico (Globo).