Eliezer se desculpa com Leo Dias e divulga conversa com equipe de Bahtidão

Pouco depois, o pai de Lua voltou em seu Instagram para se desculpar com o jornalista. "Eu acabei de escutar o áudio que foi a Manu que passou para o Leo Dias e peço desculpas para ele, o Leo só publicou o que ela falou."

Então ele compartilhou alguns prints em que mostrava uma conversa entre as produções de cantora e de Viih Tube e com a babá, que mostrava que eles podiam ficar na festa e tinham um quarto reservado. "Já chamei ela para conversar depois da live para esclarecer o mau entendido. Manu, você falar que expulsamos seu filho da festa..."

Stories de Eliezer sobre Manuh Batidão Imagem: Reprodução/Instagram @eliezer

Eliezer contou que o "sangue subiu" depois de ver a matéria e que estava chateado com os ataques que a cantora estava recebendo. "Me incomodou ver os ataques lá nas fotos da Manu, por mais que eu tivesse chateado com a situação. . Minha música de relacionamento com a Viih é dela, ela sempre mostrou muito carinho por nós. Tem muito mais por trás e eu não quero queimar mais ninguém."