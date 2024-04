Chilli Beans negocia com artistas internacionais de peso para novo evento

Mais de 20 milhões de pessoas vão ver esse conteúdo. Vai ser um produto novo. Não sei o nome, não sei o que é, mas a ideia é fazer um evento radical com uma audiência um milhão de vezes maior da que eu tenho para amplificar meu trabalho e para que o Brasil todo veja isso. Caito Maia

Questionado sobre a curadoria musical dos produtos da Chilli Beans, Caito afirmou que o principal pilar na hora de tomar decisões é o respeito a todos os tipos de música. "[Neste ano] tivemos um cover do Michael Jackson, do Mamonas Assassinas, Filipe Ret, Dennis DJ. Queremos transformar para a música tudo o que acontece na Chilli Beans: o respeito a pessoas e à diversidade como um todo", afirmou.

Caito diz que conta com um time para selecionar as atrações, apesar de também colocar a "mão na massa".

Com 55 anos de idade, eu tenho de ter um time que me alimenta com as novidades. Se deixar [na minha mão], acho que vou errar. Tem essa construção de entender com meu time quem está bombando, quem tem uma atitude legal e o que está acontecendo no mercado para a gente colocar em prática.

Caito Maia

O Chilli MOB Cruise 2024 é uma balada a bordo de um cruzeiro de Santos a Balneário Camboriú. Neste ano, está sendo realizado entre os dias 12 e 15 de abril. O cruzeiro tem shows e atrações, aulas de dança e ioga, workshops de arte e música, desfiles temáticos e outras experiências.