Brasileirinhas quer intimar 'chefão' do Instagram após vitória na Justiça

A Brasileirinhas quer intimar quem administra o grupo Meta no Brasil, empresa responsável por Facebook e Instagram, após vitória na Justiça conquistada em 2022 e confirmada no ano seguinte. A produtora pede a recuperação do perfil oficial e selo de verificação.

O que aconteceu?

Brasileirinhas alegou ter perdido perfil no Instagram sem motivo aparente. Além de solicitar a devolução da página, a empresa pediu um selo de verificação — ambas solicitações foram consideradas procedentes na sentença assinada pela juíza Thania Pereira Cardin.

Splash teve acesso ao acórdão e à sentença, ambos documentos registrados no TJ-SP. A representante do Instagram alegou que a Brasileirinhas infringiu as "diretrizes da comunidade", que não permite a utilização de "qualquer material inapropriado ou ilícito, bem como a oferta de serviços sexuais". Argumento não foi aceito pela Justiça.