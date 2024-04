Após ganhar R$ 3 mi no BBB, Amanda diz ser difícil se manter milionária

Amanda destacou que é uma pessoa "pé no chão", por isso não se incomoda com esse tipo de cobrança. "Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu sei de onde eu vim. Meu medo de não ter dinheiro novamente é muito grande, então eu vou economizar. É lógico que quero sair de jatinho, viajar o mundo, comprar coisas caríssimas, mas eu vou fazer isso quando Deus abençoar e eu conseguir ainda mais dinheiro. Não vou bancar uma coisa que as pessoas esperam".

Ao vencer o BBB 23, Amanda Meirelles recebeu o prêmio final de R$ 2,88 milhões. Além desse valor, a médica também ganhou quase R$ 500 mil em prêmios.