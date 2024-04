Luciano Huck tropeça, quase cai e tem fala 'cortada' na 'Dança dos Famosos'

Luciano Huck tropeçou durante a exibição da "Dança dos Famosos" de hoje. O acidente ocorreu enquanto o apresentador interagia com os jurados convidados Eduardo Sterblitch e Júlia Lemmertz.

O que aconteceu

Huck quase foi ao chão no momento em que a plateia aplaudia os convidados. Na sequência, a edição do programa adicionou um apito para esconder o que o apresentador disse no momento do "quase tombo".

Participantes do programa brincaram com a situação. "O seu santo é forte, Luciano", afirmou Eduardo Sterblitch. "Poderia ter continuado a dança", opinou Livia Andrade.