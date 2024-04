'Mais importante que sexo': Miss Bumbum e mais opinam sobre beijo

Denise argumenta que um beijo mal-executado pode ser um sinal claro de uma falta de conexão emocional e química sexual. Baseada em seus estudos na área da sexologia, ela destaca a importância do afeto e da conexão emocional para uma relação íntima plena. "Beijo é o primeiro passo para indicar que você quer uma noite de muito amor com o seu parceiro. Se começar bem, pode apostar que o resto vai seguir o mesmo ritmo", garantiu.

Ela ainda chamou atenção para o potencial estimulante do ato. "O beijo na boca é tipo um super tempero afrodisíaco, sabe? Ele mexe com todos os sentidos, dependendo de como é dado. Toca, cheira, saboreia, vê, ouve e até mexe com a imaginação erótica".

Larissa Sumpani

Imagem: Reprodução/Instagram

A Miss Bumbum já opina que a troca de saliva seja mais importante que o ato sexual. "Beijo é mais importante que o sexo", disse.

Ela contou que foi o beijo de seu atual namorado, Victor Prado, que a conquistou. "As mulheres vão me entender, um beijo de língua com malícia e paixão faz a gente ficar viciada na pessoa, estou errada?".