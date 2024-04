Maiara, Frota, Maíra Cardi: as cirurgias íntimas dos famosos brasileiros

As cirurgias íntimas são cada vez mais comuns entre os famosos brasileiros. É o caso, por exemplo, da cantora Maiara. Ela contou que fez uma ninfoplastia após perder peso.

Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa. Maiara, no Sabadou com Virgínia (SBT)

Maiara não está sozinha. Veja outros famosos que realizaram procedimentos íntimos: