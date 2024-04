Fora de grandes festivais, Royal Blood espera se divertir com fãs no Brasil

"Esse álbum permanece vivo com a gente, mas não de uma forma nostálgica. As músicas dele evoluíram com o tempo, então não parece ser uma sombra do passado. Ele é muito parte do que somos e do que ainda fazemos", define Mike, vocalista e baixista, em entrevista a Splash.

Sem nenhuma surpresa, muitas das canções dele, como "Come on Over", "Figure It Out", "Little Monster" e "Loose Change", estão presentes no setlist que a banda vem tocando desde o final de março, quando começou a perna latino-americana da turnê que celebra o disco mais recente, "Back to the Water Below" (2023). Mesmo assim, há espaço para surpresas.

Sempre sentimos essa responsabilidade de tocar nossas músicas mais conhecidas, porque é isso que as pessoas estão lá pra curtir. Mas, com quatro discos lançados, parece que temos mais espaço para variar, o que adiciona outra dimensão ao que fazemos. Colocamos coisas antigas, coisas que nunca tocamos... enfim, tem sido muito divertido. Mike Kerr, baixista e vocalista do Royal Blood

O baixista Mike Kerr, do Royal Blood, em apresentação no Lollapalooza Brasil em 2015 Imagem: Ricardo Matsukawa/UOL

Por isso, também estão garantidas canções dos outros dois discos do duo: "How Did We Get So Dark?" (2017), espécie de continuação do primeiro álbum, e o surpreendente "Typhoons" (2021), em que a dupla abre espaço no seu rock cru e garageiro para experimentações com eletro rock, soul e disco.

Palcos menores

No Brasil, será a primeira vez que a banda se apresenta fora de festivais. Eles estiveram por aqui no Rock in Rio, em 2015, e no Lollapalooza, em 2018 — esta última, uma época, segundo Mike, "um pouco insana".