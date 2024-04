Filho de Letícia Spiller comenta suposto affair da atriz com ex-BBB Nizam

Pedro Novais, 27, filho da atriz Letícia Spiller, 50, e do ator Marcello Novaes, 61, comentou sobre o suposto relacionamento da mãe com Nizam, participante do BBB 24.

O que disse Pedro Novais

Cada um faz o que quer. Minha mãe tem a vida dela, eu tenho a minha e a gente conversa sempre sobre tudo, mas ela sabe muito bem o que quer e faz por onde. Ela me ensina muito. [...] Ela faz o que ela quiser.

Pedro Novaes em entrevista ao Gshow