Dia do Beijo: veja os beijos mais polêmicos dos famosos, da TV e do cinema

Neste sábado (13) é celebrado o Dia Internacional do Beijo. E o beijo é uma das formas mais simbólicas de demonstrar carinho e afeto para alguém, além, claro, de desejo, prazer, excitação. Paixão quase unânime do ser humano, o ato de beijar na boca também é benéfico para a saúde com a liberação de hormônios, melhora o humor e ajuda a queimar calorias.

Seja beijo, beijinho, beijão, nada melhor que celebrar o Dia do Beijo beijando. E no universo dos famosos não é diferente, com beijos de todos os tipos.

Beijos que deram o que falar:

Britney e Madonna no VMA 2023