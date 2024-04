O que diz o espiritismo sobre o Vale dos Suicidas, de 'A Viagem'

Vale ressaltar que para o espiritismo, André também era considerado um suicida, no caso um suicida inconsciente, por ações dele enquanto estava encarnado, que o levaram a desencarnar cedo.

Ele ficou no umbral por oito anos, lidando com espíritos de vibrações inferiores que o atormentavam com comentários pesados, como ele mesmo relatou no livro "Nosso Lar".

Segundo Samuel Magalhães, pesquisador da Federação Espírita Brasileira, o umbral tem uma origem numa questão, digamos, sombria, de sombreados, de escuridão. É considerada uma região de transição, onde depois de desencarnar, o espírito que não aproveitou a passagem pela Terra para evoluir, precisa passar.

Vale lembrar que Ivani ouviu de Chico Xavier que ela deveria escrever uma nova história quando fez "A Viagem" e não adaptar obras espíritas que já existiam. Por isso, a novela reproduz algumas situações, mas todas elas cheias de fantasia. Ela ainda teve como consultor o professor espírita Herculano Pires.