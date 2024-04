Pé no chão e olho no futuro: a nova fase de Duda Beat

Duda Beat acaba de lançar seu terceiro álbum de estúdio, "Tara e Tal". Ele chega como o representante de uma versão da cantora com os pés no chão e de olho no que vem por aí. Ela, inclusive, já está trabalhando no que será seu quarto disco.

"A gente vai fazendo as coisas devagarinho.Não queremos ter arrependimento de nada no futuro", contou ela em entrevista a Splash sobre o tempo entre um projeto e outro. O último álbum da cantora, "Te amo lá fora", é de 2021. "Afinal, as músicas são eternas. Vão ficar por aí para sempre".

Apesar de adotar o funcionamento em modo 'devagarinho', a cabeça de Duda Beat já está no próximo disco. Entre um show e outro da turnê de "Tara e Tal", ela pretende ir para o estúdio e dar vida ao que já tem voz e violão. "Eu comecei a escrever as músicas ano passado. Assim que a gente fizer o 'show um', a gente já começa a colocar a mão na massa".