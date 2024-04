MAGIC!, do hit 'Rude', começa turnê pelo país: 'Brasil ama nossa energia'

A banda MAGIC!, conhecida por sucessos como "Rude" e "No Way No", começa hoje uma turnê de cinco datas pelo Brasil.

O grupo volta ao país divulgando o novo álbum, "Inner Love Energy", lançado após uma pausa de seis anos. Em janeiro, o vocalista Nasri e o baterista brasileiro Carlos Lazzari conversaram com Splash sobre o disco e a expectativa para as apresentações.

Nasri diz acreditar que tem muitos fãs no país pela energia parecida com a dos brasileiros. "Acho que é por causa do estilo descontraído do MAGIC!. Somos descontraídos, mas ainda temos energia. Acho que esse é o estilo dos brasileiros. É isso que conecta o MAGIC! e o Brasil."