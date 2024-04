Guedes relembra primeira mensagem para Hickmann: 'Não respondeu até hoje'

O cozinheiro então mandou mensagem para a apresentadora, mas não obteve resposta. Segundo ele, o contato só ocorreu após a irmã da artista compartilhar o novo número de telefone.

Senti que, de alguma forma, mesmo que fosse como amigo, porque nunca tinha tido nada com a Ana, eu poderia ajudar. Em 18 de dezembro fomos jantar e esse foi o primeiro dia que saímos para conversar. Edu Guedes

O relacionamento

O casal assumiu o relacionamento no dia 12 de março, pouco tempo depois de ela se separar de Alexandre Correa e fazer um boletim de ocorrência por agressão.

Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido.