Diplo, que vai abrir show de Madonna, foi acusado de plágio e abuso sexual

Se engana quem acha que as polêmicas ficaram no passado. No ano passado, o DJ Mu540 participou do PodPah e disse acreditar que Diplo roubou um pendrive seu num evento onde os dois estavam, porque depois o DJ gringo tocou músicas suas no festival EDC Las Vegas sem dar os devidos créditos: "Fui saber que ele tocou pelo vlog do Dillon Francis, que é outro DJ muito f*da e me creditou".

Diplo já foi acusado de abuso sexual duas vezes

Em 2020, uma mulher de 25 anos abriu uma denúncia contra ele na polícia. Ela diz que trocava mensagens com Diplo desde que tinha 17 anos e ele, 36. Ela o acusa de estupro e de filmar relações sexuais sem seu consentimento. Após abrir a primeira denúncia, ela também o acusou de divulgar as filmagens como forma de retaliação. A defesa de Diplo, por sua vez, a acusa de difamação.

Outra mulher também o acusa de fazer gravações sem consentimento. A segunda vítima diz que, em 2019, estava numa festa com Diplo e outros amigos quando ele a convidou para seu quarto e, ao mesmo tempo, seguranças expulsaram o restante das pessoas. Ela afirma que um de seus amigos se recusou a sair e recebeu um soco no rosto. Então, Diplo disse que ela só poderia sair após fazer sexo oral nele — e, em seguida, filmou o ato sexual. A defesa de Diplo nega e afirma que essa denunciante é amiga da primeira.

Ele também foi acusado de abafar estrategicamente as denúncias. No ano passado, uma declaração de Diplo causou polêmica: ele disse já ter recebido sexo oral de homens, e argumentou que isso não o torna gay. Um usuário do Reddit apontou que, além da história curiosa, pode haver um motivo para Diplo ter usado o termo "sexo oral" e não outros eufemismos mais comuns no inglês: agora, quando se procura "Diplo" e "sexo oral" no Google, todos os resultados são referentes à declaração polêmica, e não mais à acusação de que ele coagiu uma mulher ao ato sexual.