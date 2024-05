'Atendeu ligação de Xuxa': quem é namorada 'anônima' que morou com Senna?

Cerca de 100 novos trechos foram inseridos em versão anterior vendida em 2014. Livro relata bastidores das temporadas de Senna com o rival Alain Prost na McLaren, crise interna durante o campeonato mundial de 1990 e as brigas na família de Senna após o início do relacionamento com Adriane Galisteu.

Morte de Senna completou 30 anos nesta quarta-feira (1). Brasileiro liderava corrida em Ímola, Itália, quando colidiu com um muro. Morte foi anunciada após piloto ser levado ao hospital Maggiore, em Bolonha.