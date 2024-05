270t de equipamentos, 3.200 PMs, 90 quartos: os números de Madonna no Rio

Os números que antecedem o show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio, impressionam. Rainha do pop se apresenta na capital fluminense no próximo sábado (4).

São esperadas 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana. 150 mil delas devem ser turistas, acredita o poder público.