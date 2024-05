Dia do Trabalhador: quem paga as contas dos 'grandes homens'?

Um dos livros mais revisitados da minha biblioteca é "Poesia", volumão que reúne anotações autobiográficas, registros de diários e 300 poemas escritos pelo alemão Bertolt Brecht.

Quem trabalhou com afinco na edição bilíngue publicada pela Perspectiva em 2019 foi André Vallias, responsável pela organização e tradução dos textos selecionados. André também assina a introdução da obra.

No calhamaço encontramos poemas escritos entre 1912 e 1956 em cidades como Berlim, Zurique e Santa Monica, nos Estados Unidos. Nascido em 1898, Brecht encarou os pandemônios europeus da primeira metade do século 20.

O escritor que se tornaria famoso sobretudo com sua dramaturgia atuou como enfermeiro na Primeira Guerra. Já autor de destaque, foi perseguido por Hitler e seus capangas com a ascensão do Nazismo. O exílio durou 15 anos. Impossível ser de outra forma: as truculências que presenciou e sofreu influenciaram sua obra.

Brecht escreveu sobre a indiferença de certos grupos enquanto outros eram atacados por carniceiros, falou da verdade andando por aí com sapatos furados em tempos sombrios, ordenou em verso que seus escritos fossem queimados em estúpidas fogueiras junto com outros grandes livros.

Também dedicou parte importante da obra às pessoas comuns, aquelas que sempre ficam à margem da grande história, dos registros oficiais.