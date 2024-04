Deborah Secco e Lancellotti: Pabllo Vittar é desejada em suruba de famosos

Giovanna Lancellotti disse que a drag animaria a suruba. "Eu escolheria Pabllo Vittar porque acho que agrega em uma suruba. Teremos animação, vai ser um surto".

Apesar de terem citado Vittar como desejo de suas fantasias por suruba, Secco e Lancellotti ressaltaram que preferem sexo a dois e não sou muito adeptas de algo mais grupal.

Pabllo Vittar, que ainda não esteve no Surubaum, já admitiu publicamente que participou de suruba. E a experiência da cantora foi um pouco traumática porque ela perdeu parte da unha no meio da festinha e dos corpos em movimento.

Como foi a suruba de Vittar?

A orgia da Pabblo foi na gringa, em 2019, após se apresentar no festival Coachella. "[Em evento fora do Brasil] eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior", contou em entrevista para a Blogueirinha.

No meio do sexo, um rapaz pisou no dedão do pé da drag e ela precisou arrancar a unha. "Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito!", explicou.