Andressa Urach anuncia turnê de striptease e sexo ao vivo com namorado

Andressa Urach anunciou que fará uma turnê nacional ao lado do namorado, Lucas Ferraz, com shows de stripetease e sexo ao vivo.

O que aconteceu

Turnê começará em 9 de maio, às 22h, no clube Gruta Azul, em Porto Alegre (RS). Urach disse que a escolha do local é especial por ter sido nessa boate que ela iniciou sua carreira como stripper, aos 21 anos. "Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente depois da igreja levar todo meu patrimônio", explicou ao revelar a turnê especial.

Urach garante que o show com Ferraz será "exclusivo", diferente do que o público está acostumado. "Hoje sou campeã em vendas em conteúdo adulto e voltar lá hoje como um casal e um show exclusivo, nunca visto antes, será uma delícia. Vamos parar o Brasil com esse striptease com sexo ao vivo".