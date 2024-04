Maria Ribeiro desistiu de falar de descrença em Deus: 'Não pega bem'

"Mas eu rezo todas as noites, casei na igreja e batizei meus filhos porque fui criada na Igreja Católica. Também tenho muito interesse na história dos santos, gosto de visitar igrejas... mas não consigo achar que pessoas em guerra tenham que pagar por algo [de outra vida]", declarou a artista.

Nesta quinta (11), ela estreia a segunda temporada do "Maria Vai com os Outros", seu programa de entrevistas em Universa no UOL.

A primeira convidada é a atriz Deborah Secco, que abre o jogo sobre relacionamento, sexo e muito mais. Novos episódios serão disponibilizados toda quinta, às 15h30, e incluem convidados como Mel Lisboa, Samuel Assis e Bella Campos.

Maria Ribeiro pediu para bandido não roubar computador: 'Idiota'

No papo com Otaviano Costa, Maria Ribeiro também falou sobre o lançamento de seu primeiro romance, "Ilha Grande", e do episódio em que teve seu computador roubado com os textos do livro.