Lucas Buda assiste a cenas com Pitel no BBB 24: 'Tentei manter o limite'

Lucas Buda, 19º eliminado do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e falou sobre a sua aproximação com Pitel no confinamento.

O que aconteceu

Após comentar sobre o fim do seu casamento, Buda assistiu a cenas que mostraram a sua aproximação com Pitel: "Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A casa mexe muito com os nossos sentimentos e emoções."