Ele maratonou os Plantões da Globo e atesta sumiço da vinheta: 'Cadê?'

Tanto a Wikia quanto o perfil no X cresceram mais do que Rui esperava. "Atribuo isso também à falta dos plantões. Muita gente [pergunta]: 'Cadê o plantão da Globo?'"

O plantão da Globo é o ícone do jornalismo. Faz parte da nossa cultura ter uma vinheta aliada a notícias em sua maioria trágicas ou históricas. O pessoal sente falta, apesar de da internet.

Para Rui, o plantão ainda tem o papel de "confirmar a notícia" para o público. "O plantão, antigamente, era a fonte primária da informação urgente da Globo. Mas, com a internet, os portais de notícias praticamente tomaram esse protagonismo para si. [Então] o plantão da Globo se tornou um veículo de confirmação da notícia. Por exemplo, prenderam os mandantes do assassinato da Marielle Franco. O pessoal ficou sabendo nos portais. A primeira atitude [do espectador] é: 'Vou ligar na Globo para ver se já entrou com o plantão'.

Criado em 1991, a plantão da Globo faz parte do imaginário brasileiro, assim como a vinheta de fim de ano e outros produtos audiovisuais do canal. A ausência da vinheta do plantão já é percebida há algum tempo. No ano passado, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro foi anunciada sem vinheta, apenas com a abertura do Jornal Hoje.

O psicanalista, mestre e doutor em psicologia pela USP Christian Dunker explicou em entrevista ao UOL em 2020 que existe um contexto histórico associado à música do plantão. "É uma música que tem a força de evocar um tipo de memória mais subliminar, mais contextual. Isso é um efeito simbólico, é um símbolo cultural".

Segundo ele, as pessoas, ao ouvirem a canção, tendem a reviver experiências anteriores e se lembram de outras notícias ruins que já receberam via plantão da Globo. "Daí a carga emocional que existe em uma música como essa."