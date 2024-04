'Quero justiça', diz mãe de jovem morto eletrocutado em festival no Rio

Roberta Isaac Ferreira e João Vinicius Ferreira, 19, jovem morto eletrocutado no evento I Wanna Be Festival há um mês Imagem: Arquivo Pessoal

João Vinicius estava no evento no último dia 9 de março e durante o temporal no meio dos shows, na intenção de se abrigar, ele encostou em um food truck e acabou sendo eletrocutado. Ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu.

Roberta foi ao Rio Centro no dia seguinte a morte do filho e diz ter se deparado com fios expostos e o local completamente desmontado. A 30ª DP, responsável pelo festival, só isolou o local durante a noite do acidente a pedido das testemunhas, mas no dia seguinte, nada foi preservado para a perícia.

Estive segunda-feira (8) com a delegada responsável e ela disse que a perícia está pronta. Foram encontradas várias irregularidades dentro do local do evento. Segundo as testemunhas, não foi só o food truck que estava dando choque e sim em outras estruturas dentro do Rio Centro. Os responsáveis do evento não estão me ajudando de forma alguma e desde então eu não trabalho, estou de licença médica a pedido da psiquiatra e estou tomando medicamentos.

Roberta, que é professora

A delegada responsável pelo caso, Elaine Andrea Nunes Rosa, da 32ª DP (Taquara), informou à reportagem que os agentes ouviram testemunhas, coletaram elementos e provas visando apurar a responsabilidade pelo ocorrido. "A investigação está em fase final para posterior encaminhamento ao Ministério Público", disse.

Outros casos

João era filho único, morava em Maricá, região metropolitana do Rio, com a mãe e estava se formando em educação física. Roberta conta que estava em contato com o filho durante todo o dia para saber se estava tudo bem no show, até que chegou um momento que o jovem não respondeu mais as mensagens. Ele foi ao evento para assistir ao Simple Plan, de quem era fã, mas não teve a chance de ver a banda.