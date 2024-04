Harry impõe condição para levar Meghan e filhos à Inglaterra, diz jornal

O príncipe Harry impôs uma condição para que Meghan Markle e os dois filhos façam uma visita na Inglaterra. A viagem seria para a celebração dos dez anos da criação do Invictus Games.

O que aconteceu

O príncipe planeja ir com a família para a celebração religiosa na Inglaterra, mas com os seus termos, de acordo com o Daily Mirror. "Tanto Harry quanto Meghan estavam planejando vir para o Reino Unido, mas, quando a hora e a data da aparição foram divulgadas, ela começou a repensar essa ideia", disse uma fonte.

A fonte afirmou que Harry que não quer continuar fazendo viagens sozinho ao Reino Unido. "Ele preferiria que toda a família fizesse visitas regulares para ver sua família e construir pontes, mas há tanta coisa acontecendo nos bastidores que isso simplesmente não é possível no momento".