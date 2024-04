Ex-loira do Tchan explica treta e diz que não fala com Scheila Carvalho

Na mesma entrevista, Silmara relatou que tinha problemas com Jacaré. "Eu tinha meu jeito de dançar, e ele queria que eu fizesse as coisas tudo do jeito dele. E eu batia um pouco de frente com ele, dizendo: 'ah, eu quero dançar desse jeito'. No final das contas, ele estava certo, porque a coreografia é bonita quando todo mundo faz certinho, com os mesmo passinhos", revelou.

Esses problemas internos do É O Tchan voltaram à tona porque Silmara ficou de fora das comemorações dos 30 anos do grupo. Silmara disse que não participou porque é concursada da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Atualmente está trabalhando no Distrito Federal.

Apesar de dizer que não era "inimiga" de Scheila Carvalho, Silmara não segue a ex-colega no Instagram. A ex-loira também não segue Tonny Salles, que é marido de Scheila e ex-vocalista da banda.