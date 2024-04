Filho de Arnold Schwarzenegger sobre treinos com o pai: 'Passa do limite'

Ele ainda detalhou que sofreu bullying: "Era bem gordinho. Sofria bullying dos meus melhores amigos, que me chamavam de gorduchinho. Doía ficar escutando isso. No colegial, tentei entrar na equipe de futebol americano e de basquete, mas não dava conta. Ficava sem fôlego. Por dois anos seguidos, fui cortado do time. Aí o meu melhor amigo da época me chamou para entrar na equipe de natação. Sabe o que foi difícil quando entrei na natação? Era gordinho, tinha as meninas todas e eu com a minha sunguinha apertada. Passei vergonha, mas, nadando, comecei a perder peso e virei o jogo".

No YouTube, Joseph Baena está editando uma série de esportes: "Tento inspirar as pessoas para que elas deem esse primeiro passo e se divirtam. Tenho um canal que vai ter um programa onde vou viajar pelo mundo todo para mostrar esportes diferentes, vai servir como uma vitrine do que cada um pode fazer".

Seguindo os passos de Arnold Schwarzenegger, também estrelará uma produção com Morgan Freeman: "É um filme com muita ação. Fala de um agente de forças especiais que tem os filhos sequestrados por um cartel no meio de uma viagem e ele tem que salvá-los. Estou muito animado para o lançamento".