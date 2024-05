Filha de Mingau faz vídeo com baixista no hospital: 'Aqui com meu paizinho'

Filha de Mingau, Isabella Aglio gravou um vídeo com o baixista do Ultraje a Rigor, na tarde desta sexta-feira (3), no hospital. O músico se recupera desde setembro, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Isabella gravou o vídeo para convidar os fãs do pai para um show beneficente. A apresentação que ocorrerá no dia 23 deste mês, na casa de espetáculo Tokio Marine Hall, em São Paulo, tem o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar os custos do tratamento do baixista.