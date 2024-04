Giovanna é a 18ª eliminada do BBB 24 com 75,35% dos votos

Giovanna foi a 18ª eliminada do BBB 24 (Globo) com 75,35% dos votos. Ela enfrentou Alane, que recebeu 20,06% dos votos e Davi, o menos votado, com 4,59%. Ao todo, o Paredão recebeu 39.135.506 votos.

O que aconteceu

A sister foi a penúltima sobrevivente do quarto Gnomos e, em seu discurso, Tadeu Schmidt sinalizou que cada BBB é único: "O que funcionou ano passado, pode não funcionar nesse."