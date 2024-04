Vinicius relata acidente de ônibus: 'Mais um que encaro a morte de perto'

Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico que participou do BBB 24 (Globo), contou que sofreu um acidente na estrada na madrugada desta segunda-feira (8).

O que aconteceu

O atleta relatou o ocorrido no Instagram. "A gente está voltando de Maringá, uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado. Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens", disse em vídeo.