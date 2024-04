Jade Picon e Gil do Vigor palestram em Harvard: 'Realização da vida'

Jade Picon e Gil do Vigor foram alguns dos brasileiros que palestraram na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, neste final de semana, na Brazil Conference.

O que aconteceu

"Realização da minha vida", disse Picon sobre a oportunidade de falar em Harvard sobre carreira na internet, como atriz e empreendedorismo. "Recebi esse convite maravilhoso para mais um desafio e realização da minha vida e fui", declarou a influenciadora.

Jade se emocionou ao comentar nas redes sobre sua participação no evento. "O melhor que de pode fazer com o privilégio é trabalhar para que ele se estenda aos outros. Eu sei que sou extremamente privilegiada por vários motivos e como os privilégios me abriram muitas portas. Então, pensando em toda a minha influência, meu propósito é inspirar as pessoas para algo positivo".