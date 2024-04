Nostalgia: Alexandre Pires e SPC reúnem 40 mil em 'Último Encontro' em SP

O cantor e a banda de pagode subiram ao palco com a formação original: Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Visivelmente emocionado pelo retorno e com brilho nos olhos, Alexandre estava em sintonia com seus companheiros de SPC. Sintonia que se repetiu com os 40 mil fãs que viveram um revival de clássicos dos anos 1990 e reconheciam os sucessos da banda logo nos primeiros acordes.

Com atraso de 45 minutos por conta do trânsito nos arredores do estádio, Alexandre e seus amigos presentearam o público com um desfile de 35 hits que emocionaram e empolgaram por quase 3 horas de show.

Alexandre Pires em noite de estreia da turnê de despedida do Só Pra Contrariar, na sexta (5), em São Paulo Imagem: @fabionunes360/Divulgação

Em uma viagem no tempo, o setlist contou com "Que Se Chama Amor", "Outdoor", "Interfone", "Tão Só", "Minha fantasia", "Quem Dera", "Você Vai Voltar pra Mim" e, como não poderia faltar, a divertida "Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama".

Alexandre surpreendeu o público ao cantar "Redemption Song", "Is This Love", "Thee Little Birds", "Get up Stand up" e ao finalizar o medley dedicado a Bob Marley com "No Woman No Cry".