Dieguinho: Davi precisa tirar suas redes da irmã e entregar a quem entende

A comentarista Kerline Cardoso, por sua vez, opina que o ex de Mani Reggo está dando um tiro no próprio pé ao se ausentar da internet no auge da própria popularidade. "O Davi sumir agora, em um momento tão especial para a vida dele, logo após ter vencido o BBB, é a pior coisa que ele pode fazer. Ele precisa de um gerenciamento de carreira, de um profissional, de um empresário que tome conta de tudo isso [em seu lugar]."

Record acerta ao incluir participante trans em A Grande Conquista, avalia Dieguinho Schueng

A empresária e influencer Anahí Rodrighero, 30, e o tiktoker Cel, 28, foram os mais votados na segunda zona de risco de A Grande Conquista (Record) e garantiram vaga na Mansão. Eles vão receber um bilhete dourado dando a notícia e ficar confinados no hotel até a segunda etapa do reality começar.

Dieguinho Schueng celebrou o fato de a Record incluir Anahí, uma mulher trans, no elenco de A Grande Conquista, a despeito da ideologia religiosa que permeia a direção do canal. "Esperamos uma série de restrições da Record, por ser um canal ligado à igreja evangélica. Uma vez que o time de criação e de direção tem essa liberdade de entender que as pessoas fazem o que bem querem da própria vida - e de colocar isso no reality -, isso tem que ser comemorado."