Arthur: a história emocionante do cão que fez uma maratona quase impossível

Até que chegou a etapa de canoagem da competição e os atletas foram aconselhados a deixar o cachorro, pois não seria seguro para ninguém, por demandar muito esforço físico. No entanto, Arthur — que a esta altura já tinha sido batizado com nome de Rei, dado sua postura elegante — se recusou a deixar seus amigos: ele se jogos na água e começou a nadar ao lado do bote. A equipe então não teve escolha: colocou Arthur a bordo e decidiram terminar todo o percurso com o novo companheiro.

O grupo terminou a prova em 12º lugar, mas Mikael Lindnord ainda teria mais um grande desafio: levar Arthur consigo para a Suécia. O cachorro tinha feridas nas costas, e por isso o atleta decidiu cuidar dele antes de tentar fazer a viagem. Após um tratamento intensivo, Arthur estava pronto para viajar e, em 2015, se mudou para Örnsköldsvik.

Para mim, ele é parte da minha família. Eu o tratava como meu filho. E isso aconteceu desde o primeiro dia, e nos divertimos muito juntos todos esse tempo. Tivemos muitas aventuras juntos por todos esses anos, por isso posso dizer que Arthur é uma grande parte da minha vida.

Mikael Lindnord, em entrevista a Splash

Em 2016, Mikael Lindnord escreveu o livro "Arthur: The dog who crossed the jungle to find a home" ("Arthur: o cachorro que cruzou a selva para encontrar um lar", em português) para contar a história de seu fiel companheiro. O livro não foi publicado no Brasil.

Arthur foi diagnosticado com um tumor maligno e morreu em 8 de dezembro de 2020. "Falar dele é terrível, dói muito. Mas, vê-lo em tela, no cinema, ajuda. Arthur morreu três semanas antes de começarmos a gravar o filme, e eu pensei: 'não vou fazer isso', porque eu sentia que não conseguiria. Então, senti que precisava fazer isso, era meu dever mostrar ao mundo todo quem foi Arthur."