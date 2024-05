Susan Backlinie, atriz da cena de abertura de 'Tubarão', morre aos 77 anos

Quem foi Susan Backlinie

A atriz e dublê interpretou Chrissie Watkins, a primeira vítima do tubarão no clássico de Spielberg. A breve aparição de Backlinie no filme levou três dias para ser filmada.

Susan Backlinie em convenção em 2017 Imagem: Bobby Bank/Getty Images

Backlinie atuou ainda em "1941", uma comédia de Spielberg, satirizando seu papel "Tubarão". No longa, ela era fisgada pelo periscópio de um submarino japonês em vez de um tubarão.

Seu último trabalho no cinema foi "A Grande Farra dos Muppets", em 1981. Outros trabalhos de Backlinie incluem o filme "Animais em Fúria" e a série "Duro na Queda".