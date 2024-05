Igor Jansen cresceu, chegou à Globo, e quer ser mais que um rostinho bonito

Quem é Aldenor?

Um dos "agregados" da família Leonel, Aldenor se torna vítima fácil dos oportunistas de Lapão da Beirada após família enriquecer e se mudar para a cidade. Também vai se envolver com as moças do cabaré de Deodora (Debora Bloch). Quem assistir à trama de Mario Teixeira vai acompanhar um Aldenor encantado com a cidade grande e vai vê-lo se descontruir.

Aldenor é apaixonado pela madrinha, Zefa, e pelo padrinho, Seu Tico. É apaixonado pelo mundo. Após a família encontrar a Turmalina Paraíba, vocês vão ver que ele vai se deslumbrar com o mundo e vai querer, de fato, conhecê-lo. Tem uma história humilde e um brilho no olhar. É o diferencial dele.

Igor Jansen

Igor ainda comemora a parceria com Guthierry Sotero, intérprete de Nastácio, e Igor Fortunato, ator que faz Zé Beltino. "Andam quase sempre juntos. São os 'casca de baça', os três mosqueteiro. Eles vão viver mais histórias, mais descobertas", diz ele, que ainda entrega: "O elenco todo tem um grupo de WhatsApp que não para. A galera é muto unida. A galera veterana abraçou a galera que está entrando na Globo ou no audiovisual, porque é um ritmo diferente. Isso chega na telinha. Inclusive, acabando essa entrevista, tenho futebol com o elenco."

O ator, que gravou cenas em uma caverna de Diamantina, em Minas Gerais, conta que se surpreende com a qualidade da produção global, além de enaltecer que a trama representa uma parte de um Nordeste diverso. "É uma magia. Cenas que vão ao ar e nem parece que foram gravadas em chroma key. É top 1, não tem igual."