Harry Potter: qual a ordem certa para assistir aos filmes do bruxo?

11. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022)

Jude Law é o jovem Dumbledore em "Animais Fantásticos" Imagem: Divulgação

O terceiro filme da franquia se passa muitos anos após os eventos do longa-metragem anterior e tem uma cena gravada no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Os acontecimentos levam ao envolvimento do Mundo Mágico na Segunda Guerra Mundial.

Os filmes "Animais Fantásticos 4" e "Animais Fantásticos 5" ainda estão sendo desenvolvidos pela Warner Bros. Os filmes servirão de encerramento para a franquia.