Bin e Isabelle se abraçam na festa do Top 8: 'Sinto verdade em você'

Gosto de conversar com você porque sinto verdade. Até me arrepio às vezes. E acho da hora as suas músicas — não é fazendo média, não. MC Bin Laden

O funkeiro ainda opinou: "Está faltando a sua voz nessas músicas. Você falar um negócio, passar uma mensagem, sabe? Tem que fazer! Se você quiser, posso te ajudar."

Isabelle agradeceu pelas palavras do brother. Ao fim do papo, os dois se abraçaram.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão?

