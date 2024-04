Bárbara: É hora de Buda ser eliminado e divertir o público com seu pós-BBB

Ela recordou que as sabatinas de Fernanda, 32, fora da casa chamaram mais a atenção dos fãs de realities do que qualquer acontecimento interno do Big Brother. "Nesta semana, me chamou mais a atenção ver a Fernanda na entrevista do eliminado do que propriamente acompanhar o que estava acontecendo na casa. No passado, eu ficava mais presa ao que rolava na casa, porque o eliminado já não fazia tanta diferença."

Bárbara torce para que Lucas deixe logo o confinamento a fim de dar sequência à polêmica questão envolvendo sua ex-esposa, Camila Moura. "Com o jogo muito definido [a esta altura da competição], a surpresa para nós fica sendo o pós de cada um deles - e o Buda, com toda essa situação com a ex dele, está mais do que na hora de deixar o programa."

BBB 24: Davi e Isabelle cansam com DRs repetitivas, detona Bárbara Saryne

Davi, 21, conversou com Isabelle, 31, no BBB (Globo) e afirmou estar preocupado com a aproximação entre ela e Giovanna, 28 - que, a ver dele, poderia estar usando a dançarina para evitar ir ao paredão. Isabelle rebateu que "nem tudo é estratégia" e Davi recordou que eles estão dentro de um jogo.

Bárbara Saryne afirmou estar cansadíssima das 'DRs' entre os dois brothers no reality. "Não aguento mais! Esses papos da Isabelle com o Davi são repetitivos, longos e chatos - isso desde o começo do jogo. Entendo o ímpeto do Davi em jogar. É muito importante quando ele vem trazer essa razão de jogo para seus aliados - mas não deixa de ser chato e cansativo."