Leidy fala sobre ataques: 'o Brasil ainda é um país muito racista'

Antes de entrar na casa do BBB 24, Leidy Elin se dividia entre o trabalho de trancista, operadora de caixa e os estudos de Direito, mas no pós do programa as coisas mudaram. "Tenho recebido propostas bem legais, inclusive. Quero conseguir conciliar essa vida de pessoa pública com a minha profissão de trancista. Amo o que faço e quero conseguir investir para melhorar ainda mais o meu negócio", disse.

Sobre os ataques racistas, a ex-BBB contou que já os esperava, mas que não havia se preparado para eles antes de entrar no confinamento. "Esperava porque entendo que o Brasil ainda é um país muito racista. Mas não me preparei psicologicamente e judicialmente para isso. Só agora estou tendo todo o acompanhamento necessário", pontuou na entrevista, indicando que sua assessoria jurídica levará as denúncias adiante.

E apesar de ter saído com a maior rejeição da edição, Leidy compartilhou que do lado de fora da casa é diferente: "Estou tendo uma recepção muito calorosa. As pessoas não param de tirar foto. Hater existe? Existe, mas pessoalmente é tudo totalmente diferente".