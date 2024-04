Com poder e ousadia, Beyoncé causa tornado no pop ao flertar com country

Nascida no Texas, a cantora acerta ao reposicionar a música e a cultura country em um contexto maior da experiência americana, que inclui o diálogo com vivências e personagens negros, muito além do seu cercadinho branco.

O projeto do álbum teria nascido como uma resposta a uma situação de preconceito sofrida por Beyoncé depois de se apresentar na premiação Country Music Awards, a principal do gênero nos EUA, em 2016. Sua aparição gerou repercussão negativa para a organização do evento, entre manifestações racistas e outras que desaprovam o posicionamento político mais progressista da cantora.

Vídeos da apresentação foram removidos das redes do evento. Em seu Instagram, Beyoncé não citou o ocorrido diretamente, falando apenas de um evento em que não se sentiu "bem-vinda e estava claro que não era".

O álbum é um manifesto artístico que demonstra não só seu poder e habilidade em reivindicar e incorporar um outro universo musical, mas também a ousadia em propor inovações e reimaginações no mesmo.

É um álbum onde o country ignora barreiras raciais e se deita com R&B, rap e soul. Que relê um clássico do gênero, "Jolene" (de Dolly Parton), substituindo a corna passiva e sofredora do original por uma mulher assertiva que enfrenta a "outra". Que resgata a figura de Linda Martell, estrela negra do country das décadas de 1960 e 1970 vítima de racismo constante durante sua carreira. Tudo isso validado por lendas maiores do gênero como Dolly Parton e Willie Nelson, que surgem em pequenas vinhetas ao longo do álbum.

Apenas isso já faria de "Cowboy Carter" uma empreitada impressionante. Mas ele é muito mais que "o álbum country de Beyoncé". Suas 22 faixas de 5 vinhetas avançam por uma série de territórios, incluindo o rock clássico, outra seara tradicionalmente dominada por artistas brancos.