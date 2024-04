Letícia Birkheuer pede fim da violência após denunciar ex-marido

"Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança", escreveu Birkheuer em seu Instagram.

Gravações e denúncia à polícia. A informação foi publicada pela Veja e confirmada por Letícia. A atriz tem vídeos da agressão e já fez denúncia à polícia, conseguindo uma medida protetiva contra Furmanovich.

Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve.

De acordo com Birkheuer, o evento aconteceu na frente do filho do casal. Furmanovich teria gritado na frente de Letícia, que estava com a criança, e ameaçado sua ex-mulher.