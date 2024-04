Casa em que Elis Regina viveu até sua morte está à venda por R$ 8 milhões

A mansão onde viveu Elis Regina está à venda por uma imobiliária inglesa.

O que aconteceu

O imóvel está sendo vendido por 1,5 milhão de euros, aproximadamente em R$ 8 milhões. A casa fica em São Conrado, no Rio de Janeiro.

A propriedade de 350 metros quadrados conta com vista para o mar. "Esta propriedade é mais do que apenas uma residência, é uma porta de entrada para vivenciar e explorar a cultura carioca", descreve a imobiliária em publicação no Instagram.