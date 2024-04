Festivais de rock gratuitos tomam o centro de São Paulo a partir deste mês 

Dani conta que o show de sua banda no Circuito Sem Fronteiras, marcado para o dia 28 de abril, terá repertório com foco no novo álbum. "Estamos no momento divulgando o nosso disco 'Cuidado Você', então no set vai ter quase o disco inteiro, e também uma música recém-lançada que faz parte do deluxe que estamos lançando."

Mas além dos sons, a gente gosta da bagunça, e fazer show no centro é sempre surreal a energia. Esperem muita roda punk.

Fora do centro

Assim como na edição do ano passado, o Sem Fronteiras terá programação também em equipamentos culturais do município, com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura. "Acho que é isso mesmo. Tem que expandir esse tipo de programação, indo tanto para Itaquera como para a Oscar Freire", fala Walcir Chalas.

Dani Buarque cita também outras questões. "Sinto que é responsabilidade de produtores e artistas facilitar o acesso de toda uma população à cultura. Hoje você fazer um show em um clube ou casa que cobre entre R$ 20 a R$ 40 a entrada faz com que a galera que mora em zonas extremas da cidade precise desembolsar no mínimo R$ 100 (gasto com transporte, entrada e uma mísera cerveja) pra pisar fora de casa e curtir um show. Quando temos um evento gratuito em horário em que o término ainda tenha transporte público, facilitamos o consumo desse evento a pessoas com renda mais baixa."

VEJA A PROGRAMAÇÃO: